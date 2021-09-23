В Калужской области человек пострадал при пожаре в жилом доме

В четверг, 23 сентября, на улице Садовой в деревне Васильевка Козельского района произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, огонь полностью уничтожил частный жилой дом.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов, - говорится в сообщении спасателей. - Берегите свое жилье и жизнь от огня!