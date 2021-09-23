В Калуге два автомобиля вылетели на тротуар возле Дворца спорта

Днем в четверг, 23 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге, рядом с Дворцом спорта, произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что два автомобиля вылетели на тротуар.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Опель», никто из людей не пострадал. К счастью, в этот момент на пути автомобилей не оказалось пешеходов.

И причинах происшествия пока не сообщается.

У «Опеля» разбита правая сторона.