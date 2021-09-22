В Калужской области три человека пострадали в вылетевшем в кювет «Опеле»

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 21 сентября, в Спас-Деменском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Опель». В этом ДТП пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 21:40 на дороге между Новоалександровским и Стайками 37-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

Различные травмы получили водитель «Опеля» и двое его пассажиров – 39 и 36 лет.