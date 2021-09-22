В Калуге водитель инкассаторского фургона сбил 46-летнего мужчину на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 21 сентября, на Грабцевском шоссе в Калуге недалеко от перекрестка с улицей Карла Либкнехта сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель инкассаторского фургона «Форд» около 22:30 ехал в сторону площади Маяковского и сбил 46-летнего пешехода, перебегавшего дорогу не по переходу к заправке.

Скорая помощь доставила пострадавшего пешехода в областную больницу в Анненках.

По информации полиции, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.