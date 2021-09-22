В Калужской области 34-летний водитель погиб в перевернувшейся «Тойоте»

Как мы уже рассказывали, вечером 21 сентября на дороге между Детчино и деревней Зазарово в Малоярославецком районе перевернулся автомобиль «Тойота». В среду подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки около 19:20 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Автомобилист скончался на месте аварии.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.