В Калужской области 84-летний водитель «Лады» сбил двоих рабочих и врезался в грузовик

Около 15:15 в субботу, 18 сентября, ДТП произошло на дороге между Мещовском и Кудринской. Подробности в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительными данным, 84-летний водитель «Лады Ларгус» ехал в сторону Мещовска и сбил двоих рабочих, которые трудились над ремонтом моста. После этого легковушка протаранила прицеп грузовика КамАЗ.

В результате аварии пострадали двое рабочих, которых сбил пенсионер. Мужчинам 24 и 40 лет.

Сам пожилой водитель в аварии не пострадал.