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В Калужской области три человека пострадали в перевернувшейся на трассе «Мазде»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.09.2021 10:29 2 827
В Калужской области три человека пострадали в перевернувшейся на трассе «Мазде»

Около 6:15 утра в воскресенье, 19 сентября, на 125 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе перевернулся автомобиль «Мазда 6». Пострадали три человека. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Мазды» двигалась со стороны Калуги, в районе поворота на село Локонское не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник. От удара иномарка перевернулась.

Различные травмы получили три человека: водитель «Мазды», 24-летний мужчина и семилетний мальчик. Госпитализация им не понадобилась.

МЧС опубликовало фото с места аварии.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.09.2021 10:29 2 827
Тэги: дтп происшествие мчс гибдд
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