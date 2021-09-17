В Калужской области двое детей и двое взрослых пострадали в столкновении «Лады» и «Киа»

Около 19:15 в четверг, 16 сентября, на трассе М-3 «Украина» рядом с селом Спас-Загорье Малоярославецкого района столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Киа». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады» при повороте налево не пропустил встречный «Киа», который двигался в сторону Калуги.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель «Лады», его 24-летняя пассажирка, а также два мальчика. Одному ребенку два года, второй только родился в 2021 году.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.