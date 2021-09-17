В Обнинске ночью сгорел микроавтобус «Мерседес»

В ночь на пятницу, 17 сентября, пожар произошел на улице Аксенова в Обнинске. Там сгорел микроавтобус «Мерседес», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 2:30 ночи. На место происшествия выезжали две машины спасателей.

Огонь полностью уничтожил все сгораемые конструкции «Мерседеса». По информации МЧС, повреждены также два припаркованных рядом микроавтобуса этой же марки.

Причины пожара на улице Аксенова сейчас устанавливаются.