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В Обнинске ночью сгорел микроавтобус «Мерседес»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.09.2021 09:08 0 413
В Обнинске ночью сгорел микроавтобус «Мерседес»

В ночь на пятницу, 17 сентября, пожар произошел на улице Аксенова в Обнинске. Там сгорел микроавтобус «Мерседес», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 2:30 ночи. На место происшествия выезжали две машины спасателей.

Огонь полностью уничтожил все сгораемые конструкции «Мерседеса». По информации МЧС, повреждены также два припаркованных рядом микроавтобуса этой же марки.

Причины пожара на улице Аксенова сейчас устанавливаются.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.09.2021 09:08 0 413
Тэги: пожар происшествие мчс
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