В Калужской области водитель «Шевроле» сбил женщину с девочкой на переходе
Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 15 сентября в Малоярославце сбили пешеходов. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 36-летний водитель «Шевроле Авео» около 18:05 двигался по улице Григория Соколова и у дома №40 сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Различные травмы получили 45-летняя женщина и девятилетняя девочка.