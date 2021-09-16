В Калужской области водитель «Шевроле» сбил женщину с девочкой на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 15 сентября в Малоярославце сбили пешеходов. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Шевроле Авео» около 18:05 двигался по улице Григория Соколова и у дома №40 сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Различные травмы получили 45-летняя женщина и девятилетняя девочка.