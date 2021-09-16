В Калужской области годовалая девочка пострадала при столкновении «Фольксвагена» с лосем

Как мы уже рассказывали, в ночь на 15 сентября на трассе М-3 «Украина» в Боровском районе легковой автомобиль «Фольксваген Поло» сбил лося. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» двигалась со стороны Калуги и врезалась в лося, который выбежал на дорогу.

Различные травмы получили водитель легковушки и ее годовалая дочка. Они самостоятельно обратились за помощью к врачам ГКБ №36 имени Иноземцева в Москве.