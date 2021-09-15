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В Калужской области водитель «Шевроле» сбил женщину с ребенком

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2021 22:51 0 317
В Калужской области водитель «Шевроле» сбил женщину с ребенком

Вечером в среду, 15 сентября, на улице Аузина в Малоярославце водитель «Шевроле» сбил двоих пешеходов. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на пешеходном переходе около 18:15.

Одна из жительниц Малоярославца в социальной сети «ВКонтакте» рассказала подробности об этом происшествии. По словам женщины, водитель иномарки на переходе сбил женщину и девочку-подростка.

- Женщину с девочкой сбили, девочка в порядке, ногу ушибла, так как стояла на одной ноге, а вот женщина лежала неподвижно, - написала очевидец. – Возможно, перелом, поэтому не вставала, была в сознании, надеюсь, не серьезные травмы, очень жаль, и по переходу сбивают.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.09.2021 22:51 0 317
Тэги: дтп происшествие мчс дети
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