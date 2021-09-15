В Обнинске 29-летний водитель «Шевроле» сбил женщину рядом с переходом

Как мы уже рассказывали, вечером 14 сентября на улице Курчатова в Обнинске сбили пешехода. Подробности в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:30 у дома №76 29-летний водитель «Шевроле Ланос» ехал в сторону улицы Королева и сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу вблизи зебры.

С различными травмами пенсионерку доставили в Клиническую больницу № 8 Обнинска.