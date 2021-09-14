В Калуге крыша дома на улице Дзержинского загорелась из-за короткого замыкания

Вечером в понедельник, 13 сентября, в Калуге пожар произошел в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:35 на крыше дома из-за короткого замыкания загорелась обрешетка кровли.

На место происшествия выезжали три пожарных расчета.

Огнем повреждена обрешетка на площади в 10 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.

Фото с места пожара.