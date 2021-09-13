В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Пежо» и КамАЗа

Как мы уже рассказывали, около 14:15 в воскресенье, 12 сентября, в Жуковском районе на трассе А-108 столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и КамАЗ. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с селом Истье 58-летний водитель КамАЗа, перевозившего песок, выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «Пежо». 31-летний водитель легковушки не успел затормозить и врезался в заднюю часть самосвала.

В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и двое пассажиров «Пежо». Один из мужчин попал в реанимацию.