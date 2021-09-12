В Калужской области гранаты и мину нашли возле дорог

В субботу, 11 сентября, сотрудники МЧС в Калужской области взорвали четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В деревне Мокрое Юхновского района местные жители обнаружили на обочине три ручные гранаты РГД-33.

А в Мосальском районе в 20 метрах от федеральной трассы «А-130» нашли противотанковую мину «Теллермина 35».

Спасатели напоминают калужанам, что в случае обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, их нельзя трогать. Место нужно каким-то образом обозначить и позвонить по телефону 112.