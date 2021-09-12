В Калуге «Шевроле» перевернулся в ДТП на улице Зеленой

Около 21:50 в субботу, 11 сентября, на пересечении улиц Зеленой и Валентины Никитиной в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Шевроле». После этого «Шевроле» перевернулся, а «Рено» врезался в дерево.

По данным МЧС, в этом ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже третье ДТП с перевернутым автомобилем за последние сутки на территории Калужской области. Подробности - здесь.