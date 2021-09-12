В Калужской области один человек пострадал в массовом ДТП с перевернувшимся «Фольксвагеном»

Вечером в субботу, 11 сентября, массовое ДТП произошло на 116 километре трассы А-130 рядом с селом Коллонтай Малоярославецкого района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 21:20 столкнулись три автомобиля - «Киа», «Лада Гранта» и «Фольксваген». От удара «Фольксваген» перевернулся.

По данным МЧС, в этом происшествии пострадал один человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.