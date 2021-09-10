В Калужской области водитель «Сузуки» насмерть сбил 25-летнего пешехода

В ночь на 9 сентября 25-летний пешеход погиб под колесами иномарки на 180 километре трассы А-130 в Износковском районе. ДТП произошло недалеко от поселка Мятлево, сообщили в пятницу в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 00:30 погибший двигался в темноте без светоотражающих элементов на одежде по проезжей части и попал под колеса автомобиля «Сузуки». За рулем машины находилась 44-летняя женщина. Она двигалась в сторону Москвы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.