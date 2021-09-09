В Калужской области 57-летний водитель «Джили» пострадал в столкновении с «Мицубиси»

Как мы уже рассказывали, днем 8 сентября на дороге Медынь – Верея в Медынском районе столкнулись автомобили «Джили» и «Мицубиси». Подробности о ДТП в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Мицубиси Паджеро» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Джили Емгранд», двигавшийся с левой стороны по главной.

В результате ДТП травмы получил 57-летний водитель «Джили». От госпитализации он отказался.