В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с «Ховером» на улице Карла Либкнехта

Около 8:30 в четверг, 9 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге у остановки общественного транспорта произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на участке между улицами Ленина и Московской мужчина на «Хонде» столкнулся с внедорожником «Ховер».

У мотоциклиста зафиксированы различные травмы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Разбитый в ДТП мотоцикл.