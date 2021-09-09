В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с «Ховером» на улице Карла Либкнехта
Около 8:30 в четверг, 9 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге у остановки общественного транспорта произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на участке между улицами Ленина и Московской мужчина на «Хонде» столкнулся с внедорожником «Ховер».
У мотоциклиста зафиксированы различные травмы.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Разбитый в ДТП мотоцикл.