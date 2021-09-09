В Калуге пожар на заводе «Континентал» произошел из-за короткого замыкания

Вечером в среду, 8 сентября, в селе Козлово на территории Калуги произошел пожар на заводе «Континентал». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В техническом помещении цеха вулканизации №3 около 22:25 загорелся кабель. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Никто из людей не пострадал. Эвакуация сотрудников не понадобилась.

Как рассказали нам в МЧС, уничтожены восемь метров кабеля, закопчены стены помещения.