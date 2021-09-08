ГИБДД Калуги ищет очевидцев ДТП на улице Московской

В Калуге городской отдел ГИБДД ищет очевидцев аварии, которая произошла 16 августа у дома №225а по улице Московской. В среду, 8 сентября, об этом сообщили в дорожной полиции.

В тот день примерно в 14:25 водитель «Тойоты» сбил пешехода и скрылся с места аварии. У пешехода зафиксированы различные травмы.

Очевидцев данного происшествия просят обращаться в полицию по адресу: ул. Телевизионная, д. 3А, кабинет №16 или по телефонам: 547-888 или 547-534.