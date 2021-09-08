В Калужской области три человека пострадали в перевернувшемся «Пежо»

Вечером во вторник, 7 сентября, в Ульяновском районе Калужской области на дороге Ульяново – Брежнево произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Пежо Партнер» около 22:00 двигался со стороны поселка Березичский стекольный завод, потерял контроль над управлением машины и вылетел в кювет. Там автомобиль врезался в дерево.

Различные травмы получили три человека. Госпитализированы водитель «Пежо» и 23-летний пассажир. А 18-летнего пассажира после оказания помощи отпустили домой.