В Калужской области бывшему адвокату вынесен приговор за попытку дать взятку чиновнику

В Калужской области суд вынес приговор бывшему адвокату, которого признали виновным в покушении на дачу взятки. Во вторник, 7 сентября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 29 марта 2021 года мужчина попытался передать должностному лицу территориального органа исполнительной власти взятку в размере 100 тысяч рублей за незаконные действия и бездействие в его интересах, - пояснили в СК. -

Передача денег происходила под контролем УФСБ России по Калужской области. Сотрудник территориального органа принимать взятку отказался.

Виновник проведет в колонии три года. Кроме того, он должен заплатить штраф в миллион рублей.