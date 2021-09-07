В Калужской области таксист пострадал в ДТП с тремя автомобилями

Как мы уже рассказывали, утром 6 сентября на 102 километре трассы М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний таксист на «Рено Логан» при выезде со второстепенной дороги не пропустил двигавшуюся со стороны Калуги грузовую «Газель». Ударом «Логан» отбросило на стоящий «Опель Астра».

С различными травмами водителя «Рено» доставили в Клиническую больницу №8. Госпитализация мужчине не понадобилась.