В Калужской области 33-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Фольксвагена»

Как мы уже рассказывали, утром 6 сентября на дороге Калуга – Медынь в поселке Полотняный Завод столкнулись «Хендай Солярис» и «Фольксваген Пассат». Во вторник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Хендая» около 8:30 двигался в сторону Калуги, поворачивал налево на улицу Луначарского и не пропустил «Фольксваген».

В результате ДТП различные травмы получил водитель «Хендая». На скорой помощи его доставили в районную больницу. Врачи оказали мужчине помощь и отпустили его домой.