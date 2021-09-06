В Калужской области 23-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе М-3

В ночь на понедельник, 6 сентября, на 324 километре трассы М-3 «Украина» в Жиздринском районе в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около полуночи 23-летний водитель грузовика «МАН» двигался со стороны Калуги и недалеко от деревни Каменка насмерть сбил мужчину, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

Личность погибшего пешехода сейчас устанавливается.