В Калужской области «Ладу» сплющило в столкновении с двумя грузовиками
Утром в воскресенье, 5 сентября, на трассе А-130 в Жуковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, около 10:05 в черте деревни Папино 55-летний водитель фуры «Даф» двигался в сторону Москвы и врезался в попутные «Ладу Самару» и фургон «Мицубиси Фусо», водитель которого поворачивал налево.
От удара легковушку сплющило.
Различные травмы получил 36-летний водитель «Лады».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.