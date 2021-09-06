В Калужской области «Ладу» сплющило в столкновении с двумя грузовиками

Утром в воскресенье, 5 сентября, на трассе А-130 в Жуковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 10:05 в черте деревни Папино 55-летний водитель фуры «Даф» двигался в сторону Москвы и врезался в попутные «Ладу Самару» и фургон «Мицубиси Фусо», водитель которого поворачивал налево.

От удара легковушку сплющило.

Различные травмы получил 36-летний водитель «Лады».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.