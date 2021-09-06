В Калуге три человека пострадали в массовом ДТП на Грабцевском шоссе

Днем в воскресенье, 5 сентября, ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы дубрава в Калуге. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Пежо». После этого «Пежо» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавия».

Различные травмы в этой аварии получили 12-летний пассажир «Ниссана», 34-летняя пассажирка «Шкоды» и 55-летний водитель «Пежо».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.