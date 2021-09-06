В Калужской области 21-летняя девушка за рулем «Хендая» врезалась в дерево и погибла

Поздно вечером в воскресенье, 5 сентября, в Ульяновском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 22:40 в селе Дудоровский на дороге между Хвастовичами и Козельском 21-летняя девушка за рулем «Хендая» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

От полученных травм юная автомобилистка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.