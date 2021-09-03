В Калуге водитель «Ниссана» сбил 19-летнюю девушку на улице Никитина

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 2 сентября, на перекрестке улицы Никитина и Тульского переулка в Калуге сбили пешехода. Подробности в пятницу сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Ниссана Кашкай» двигался по улице Никитина в сторону улицы Луначарского и сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей калужанки зафиксированы различные травмы.