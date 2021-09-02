В Калужской области 53-летний водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с «Мерседесом»
Как мы уже рассказывали, днем в среду, 1 сентября, на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Мерседес». Подробнее об этом происшествии рассказали в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады» двигался в сторону Калуги, около 15:30 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес».
Водитель «Лады» скончался. Травмы получил 43-летний водитель «Мерседеса» - врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.