В Калужской области 23-летний водитель «Лады» пострадал в столкновении с «БМВ»

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 1 сентября, на улице Ленина в Кирове лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Лада Приора» и «БМВ». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады» около 9 утра выезжал с прилегающей территории и не пропустил «БМВ», которым управлял 27-летний мужчина.

В результате ДТП в больницу с различными травмами попал водитель «Приоры».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.