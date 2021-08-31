В Калужской области зафиксирована массовая гибель рыбы в реке Репинка

В Калужской области зафиксирована массовая гибель рыбы в реке Репинке – левом притоке Протвы. Во вторник, 31 августа, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Информация о загрязнении притока реки Протвы поступила в министерство через социальные сети от жителей города Обнинска, - заявили в министерстве. - Сегодня на место предполагаемого сброса выехали специалисты управления экологического надзора. Была установлена гибель водных биологических ресурсов. По данному факту инспекторами министерства составлен акт осмотра, произведена фотофиксация погибших рыб.

Все материалы переданы в территориальные отделы Росрыболовства и Росприроднадзора.

Причины гибели рыбы устанавливаются.

В министерстве нам предоставили фото с места гибели рыбы в Репинке.