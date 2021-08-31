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В Калужской области 50-летний водитель «Газели» погиб в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2021 10:26 0 1725
В Калужской области 50-летний водитель «Газели» погиб в массовом ДТП

Поздно вечером в понедельник, 30 августа, на 105 километре трассы М3 «Украина» в черте Обнинска в массовом ДТП погиб 50-летний водитель грузового автомобиля «Газель». Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 23:50 «Газель» двигалась со стороны Калуги и врезалась в попутный «Фольксваген Тигуан», который поворачивал налево.

После этого «Газель» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в фуру «Скания». А «Скания» в свою очередь протаранила припаркованный на обочине «Рено Сценик».

Водитель «Газели» погиб на месте происшествия. В больницу попал 53-летний водитель «Скании».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2021 10:26 0 1725
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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