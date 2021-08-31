В Калужской области 15-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-3

Около 16:30 в понедельник, 30 августа, столкновение двух легковых автомобилей произошло на 103 километре трассы М-3 «Украина» в черте Обнинска. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Рено Флюенс» двигался в сторону Калуги и при повороте налево не пропустил встречный «Хендай Солярис».

В результате ДТП травмы получила 15-летняя пассажирка «Хендая». Девочку госпитализировали.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.