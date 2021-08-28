В Калужской области «Газель» развалилась после столкновения с фурой

В ночь на субботу, 28 августа, ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 118 километре трассы М-3 «Украина». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 3:05 ночи недалеко от Малоярославца водитель «Газели» врезался в стоящую фуру «Мерседес». От удара «Газель» буквально развалилась.

Информация о состоянии водителя фургона пока не сообщается. По данным МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.