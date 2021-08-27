В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Вечером в пятницу, 27 августа, ДТП произошло в Сухиничском районе рядом с деревней Руднево. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:25 на повороте на деревню столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2110 и «Фольксваген». От удара иномарка вылетела в кювет, а «Лада» врезалась в опору дорожного знака.

По информации МЧС, в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.