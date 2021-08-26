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ГИБДД ищет очевидцев четырех ДТП в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 12:59 4 1086
ГИБДД ищет очевидцев четырех ДТП в Калуге

В Калуге полиция ищет очевидцев ДТП, произошедших на улицах города. Список опубликовала в четверг, 26 августа, со ссылкой на ГИБДД городская управа.

28 октября 2020 года примерно в 19:00 в районе дома №7 по улице Карачевской неустановленный водитель сбил велосипедиста и скрылся.

16 апреля 2021 года примерно в 5:53 в районе дома №137 по улице Тульской неустановленный водитель «Порше Кайен» врезался в «Рено Логан», «Шевроле Ланос» и «АФ 77 L3BJ».

5 мая 2021 года примерно в 21:28 в районе дома №315Б по улице Московской неустановленный мотоциклист сбил 81-летнюю женщину и скрылся.

26 июля 2021 года примерно в 18:15 в районе дома №2 по улице Новосельской в деревне Кукареки неустановленный водитель темно-зеленой «Оки» сбил 35-летнюю женщину и скрылся.

- Очевидцев данных происшествий просим обращаться в ОБДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 3А, кабинет №16 или по телефонам: 547-888 или 547-534, - говорится в сообщении полиции.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 12:59 4 1086
Тэги: дтп происшествие гибдд
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