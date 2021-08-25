В Калужской области 56-летний водитель «Вольво» пострадал в ДТП с грузовиком

Как мы уже рассказывали, в ночь на 24 августа ДТП произошло в деревне Татаринцы на дороге между Сухиничами и Козельском в Сухиничском районе. Подробности в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 3:20 ночи 56-летний водитель легкового автомобиля «Вольво» не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий грузовик «Рено».

Сам предполагаемый виновник аварии получил различные травмы. Врачи оказали мужчине помощь и отпустили его домой.