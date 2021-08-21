В Калуге люди пострадали в массовом ДТП на улице Тульской

Поздно вечером в пятницу, 20 августа, на перекрестке улиц Тульской и Энгельса в Калуге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 23:45 столкнулись три автомобиля - «Ниссан Кашкай», «Рено Логан» и «Форд Мондео».

По информации спасателей, пострадали как минимум два человека.

Пока не уточняется, работали ли в это время на перекрестке светофоры. Если нет, то уступать должен был тот, кто ехал по улице Энгельса.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.