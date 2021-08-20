В Калуге два человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»

Около 12:45 в пятницу, 20 августа, в Калуге перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат». ДТП произошло на дороге между селом Муратовского Щебзавода и поселком Новый, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль и перевернулся.

Различные травмы получил сам молодой автомобилист и его 21-летняя пассажирка. Они достав-лены в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС опубликовало фото с места аварии.