В Калужской области 54-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа»

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 19 августа, в Боровском районе рядом с деревней Рябушки перевернулся автомобиль «Киа Сид». В этом ДТП пострадал мужчина, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель около 21:10 не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась на крышу.

Различные травмы в аварии получил 54-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу Боровска. Мужчина госпитализирован.