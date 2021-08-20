В Калужской области 15-летняя девочка пострадала в столкновении легковушки и мопеда

Вечером в четверг, 19 августа, на дороге между Товарково и деревней Горбенки в Дзержинском районе 15-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «СеАЗ» двигался со стороны Товарково, нарушил расположение автомобиля на проезжей части и сбил попутный мопед «Мотоленд».

На мопеде по дороге ехал за рулем 15-летний мальчик. С ним была 15-летняя пассажирка. Девочку с различными травмами госпитализировали в Калугу в детскую областную больницу.

Как отмечают в полиции, водитель легковушки после ДТП скрылся, однако вскоре его удалось найти.