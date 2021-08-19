В Калужской области 71-летний водитель скутера пострадал в ДТП с «Газелью»

Как мы уже рассказывали, утром 18 августа в Людиновском районе Калужской области произошло ДТП. Подробности в четверг сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, около 10 утра на дороге между Людиново и Кировом в районе деревни Тихоновка 44-летний водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в скутер, 71-летний водитель которого собирался повернуть налево.

Врачи оказали пострадавшему пенсионеру помощь и отпустили домой.