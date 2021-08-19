В Калужской области 53-летний водитель «Лифана» погиб в столкновении трех автомобилей

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 18 августа, на дороге между Износками и деревней Курганы в Износковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В УГИБДД по Калужской области сообщили, что в этой аварии погиб человек.

По предварительным данным, 43-летний водитель пикапа «Тойота Тундра» на опасном повороте выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль «Лифан». После этого шина «Лифана» отлетела от диска и повредила передний бампер «Рено Сандеро».

В результате аварии погиб 53-летний водитель «Лифана». В полиции уточнили, что он скончался до приезда скорой помощи.

Авария произошла на опасном повороте.