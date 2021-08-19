В Обнинске женщину ударило током на кондитерской фабрике

В Обнинске работница предприятия по производству шоколадной продукции получила электротравму на рабочем месте. В четверг, 18 августа, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 13 августа.

- Женщина, выполняя работу на станке в цехе шоколадной продукции, получила электротравму, после чего была экстренно госпитализирована в больницу, - заявили в Следственном комитете.

Врачам удалось спасти женщину. Сейчас ее состояние стабилизировалось, лечение продолжается.

Следователи проводят проверку на предприятии.