В Калуге женщина пострадала в массовом ДТП на улице Степана Разина

Управление ГИБДД по Калужской области в среду сообщило подробности о ДТП, произошедшем около 11 утра 17 августа на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге.

По предварительной информации, 42-летняя женщина за рулем «Опель Астра» ехала по Степана Разина со стороны площади Победы, поворачивала налево на улицу Тульскую на зеленый сигнал светофора и не пропустила встречный «Лексус». После этого «Лексус» отлетел в припаркованный «Рено Логан».

Различные травмы в этой аварии получила водитель «Опеля». Врачи оказали ей помощь в областной больнице в Анненках и отпустили домой.