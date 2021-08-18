В Калуге 22-летний водитель «Лады» проехал на красный и попался полиции

В Калуге сотрудники ГИБДД и Росгвардии задержали 22-летнего водителя «Лады Приоры», который проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Маяковской и Заводской. В среду, 18 августа, об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

- Сотрудники Росгвардии обратили внимание как водитель «Лада Приора» грубо нарушает Правила дорожного движения, создавая своими противоправными действиями угрозу аварийной обстановки, - рассказали в полиции. - Правоохранители проследовали за автомобилем и сообщили о происшествии в дежурную часть Госавтоинспекции.

Вскоре нарушителя задержали. На него составлен протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

В ГИБДД отмечают, что с начала 2021 года в Калуге по причине нарушения требования сигналов светофора зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых один человек погиб и 18 получили травмы. Около 1000 водителей оштрафовано за проезд на красный.